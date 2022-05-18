Оппозиционного журналиста Майкла Наки объявили в розыск в РФ

Майкл Наки / Фото youtube.com

Сотрудники МВД России объявили оппозиционного журналиста Майкла Наки в розыск, пишет ТАСС. Уточняется, что на блогера завели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. В июне 2021 года Наки эмигрировал из России в Грузию.

Наки Майкл Сидней. 25 декабря 1993 года рождения, место рождения РФ, Москва, разыскивается по статье УК, — сообщает агентство.

Наки работал на радиостанции «Эхо Москвы» с 2015 по 2020 год. После ухода с «Эха» журналист сосредоточился на продвижении собственного YouTube-канала, на который подписаны 709 тысяч человек.

Ранее Министерство юстиции обновило список СМИ-иноагентов, добавив в него ещё восемь человек, в числе которых оказался историк Евгений Понасенков, затем ведомство внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. В дальнейшем МВД объявило в розыск Невзорова (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).