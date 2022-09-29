Описаны признаки бессимптомного течения сердечно-сосудистых заболеваний На проблемы с сердцем могут указывать шум в ушах, тошнота и мушки перед глазами

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Основные признаки сердечно-сосудистых заболеваний — боль за грудиной, учащенное сердцебиение, одышка и появление отеков, однако есть и менее очевидные симптомы, передают «Вести Подмосковья». Так, гипертония может развиваться бессимптомно и постепенно ослаблять организм, спустя время проявляясь в виде таких симптомов, как шум в ушах, тошнота, мушки перед глазами, утомляемость, нарушения сна и повышенная потливость. А на появление атеросклероза — образование холестериновых бляшек на внутренних стенках кровеносных сосудов — могут указать боли в мышцах ног и выпадение волос на них.

Основные причины развития болезней, как рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская, связаны с образом жизни. По ее словам, этот фактор в итоге оказывается важнее наследственности.

Количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний растет с каждым годом. Причин тому немало: сидячий образ жизни, низкий уровень физической активности, эпидемия ожирения, вредные привычки <...> Да, конечно, есть и наследственные факторы, повышающие риск развития проблем с сердцем, однако на здоровье большинства людей все же влияют факторы, связанные с образом жизни, — заявила эксперт.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что давление в пределах 130–140 является нормой для пожилых людей, однако если оно сильно повышается ранним утром или ночью, это свидетельствует о запущенной форме гипертонии, которая может привести к инсульту или инфаркту во время сна. Он напомнил: если давление выходит за пределы нормы — нужно обращаться к врачу.