Оперативники задержали предполагаемого мошенника в день освобождения

https://static.news.ru/photo/87bad19c-9843-11ea-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Челябинской области, освобождённый из колонии, был сразу же задержан по подозрению в мошенничестве.

Операцию по задержанию провели сотрудники отдела полиции Батыревского района Чувашии. 22-летнего мужчину подозревают в причастности к мошенничеству. На момент совершения преступление тот отбывал наказание в исправительном учреждении города Копейска Челябинской области.

В день, когда молодой человек освободился, у ворот колонии его встретили чувашские оперативники и под конвоем доставили в республику, где возбуждено уголовное дело, — цитирует РИА Новости пресс-службу МВД по Чувашии.

Как установило следствие, житель Яльчикского района Чувашии в декабре 2019 года решил приобрести по объявлению автомашину LADA Priora. Продавец, с которым он созвонился, сообщил, что автомобиль можно посмотреть в село Батырево, но лишь после перечисления предоплаты в сумме 100 тысяч рублей. После того как потерпевший отправил деньги, злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.

Как писал NEWS.ru, аферисты быстро сориентировались и в ситуации с выдачей ваучеров пассажирам авиакомпаний за отменённые рейсы. Об активизации мошенников сообщил ВТБ.

По информации банка, преступники связываются с клиентами, которые планировали путешествие в этом году. Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты.