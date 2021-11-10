Онлайн-кинотеатры начали наказывать за мат и секс в фильмах

Российские стриминговые сервисы начали штрафовать из-за мата и сцен секса в фильмах. Роскомнадзор уже составил протокол об административном нарушении онлайн-кинотеатром Megogo за сцены в фильме «Никто не знает про секс». Об этом сообщает URA.RU.

Регулятор требует, чтобы видеосервис поменял маркировку фильма с 16+ на 18+, а также удалил указанные нарушения. В случае, если штраф будет применён в отношении юридического лица, то сумма составит от 600 тысяч до одного миллиона рублей. При этом отмечается, что Роскомнадзором составлено несколько протоколов в отношении известных онлайн-кинотеатров.

Ранее на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсуждался вопрос потенциального запрета на демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Речь идёт о телевизионных сериалах и фильмах, в которых присутствуют сцены гомосексуальных отношений, транссексуализма, педофилии, эксгибиционизма, садизма и мазохизма.

Для этого эксперты предлагают дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В случае, если предложения будут приняты, то владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей обяжут удалить киноленты с подобным содержанием.