Онкологи согласились со словами Байдена о развитии рака из-за экологии Онколог Черемушкин согласился со словами Байдена о развитии рака из-за экологии

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время своего выступления заявил, что у него развился рак из-за жизни рядом с нефтеперерабатывающими заводами. Онкологи Вадим Покровский и Евгений Черемушкин в разговоре с «ФедералПресс» согласились с тем, что проблемы с экологией могут негативно сказаться на уровне заболеваемости раком.

Плохая экология может сказываться на уровне заболеваемости. Я так понимаю, что в США уровень защиты от вредных факторов производства очень высокий. Экологию однозначно нужно улучшать, но тут разные аспекты для разных патологий, — заверил Черемушкин.

Его коллега Вадим Покровский в свою очередь добавил, что сама по себе нефть инертна и не несет в себе особой опасности для человека. Однако продукты, которые получаются в процессе переработки этого топлива, можно назвать потенциальными канцерогенами. Онколог предупредил, что есть целый ряд химических канцерогенов, которые могут усиливать риски развития рака в случае их повышенной концентрации в атмосфере, почве или водной среде.

Предположение о том, что американский президент в настоящее время страдает от онкологического заболевания, выдвинули в Национальном комитете Республиканской партии после выступления Байдена в штате Массачусетс с речью, посвящённой борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями. В ней он, в частности, упомянул о том, что в детстве жил в городе Клеймонт, штат Делавэр. Рядом с ним расположено большое число нефтеперерабатывающих заводов и дует сильный ветер, который разносит вредные выбросы. По словам Байдена, из-за этого у него и многих других людей возник рак.