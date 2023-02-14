Онколог заявил, что частая отрыжка может быть симптомом рака Онколог Черемушкин: первые симптомы рака поджелудочной похожи на проявления панкреатита

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Рак поджелудочной железы может на первых стадиях маскироваться под симптомами обычного панкреатита, заявил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Отрыжка, регулярная тяжесть после приема приема пищи в действительности могут иметь онкологическую природу.

Если говорить о симптомах рака поджелудочный железы, то они, в принципе, не сильно отличаются от симптомов панкреатита. Ведь рак изначально маскируется под другие процессы. Так о раке поджелудочной может говорить нарушение в работе функций желудочно-кишечного тракта. То есть, это и элементарная отрыжка, она же признак повышенного газообразования, и регулярная тяжесть после приема пищи. Это связанно с нарушением выделения фермента в систему ЖКТ, — объясняет онколог.

Уже на поздних стадиях развития патологии, по словам врача, появляются боли и симптомы анемии — головокружения, повышенная утомляемость, бледность кожи.

Черемушкин советует проводить онкологическое исследование при появление подобныхь симптомов, поскольку в случае с раком поджелудочной железы шанс на успех практически всегда имеется только при раннем хирургическом вмешательстве.

Согласно документу с клиническими рекомендациями от российской Ассоциации онкологов, в структуре смертности от онкологических заболеваний в России в 2017 году рак поджелудочной железы составлял 6,2%. Средний возраст умерших от рака поджелудочной железы мужчин – 65,2 года, женщин – 71,3 года.

Ранее генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн перечислил самые распространенные виды рака, которые встречаются у россиян. У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, а у женщин — рак молочной железы. На них приходится 16% и 22% всех случаев онкологических заболеваний соответственно.