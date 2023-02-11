Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян Онколог Каприн: чаще всего россияне заболевают раком трахеи и молочной железы

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В России самым распространенным видом рака у мужчин является рак трахеи, бронхов и легкого, а у женщин — рак молочной железы. На них приходится 16% и 22% всех случаев онкологических заболеваний соответственно. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин — рак молочной железы, более 22%, — отметил врач.

По его словам, скрининговые программы позволяют выявить на ранней стадии до 72% случаев рака молочной железы. В отношении рака легкого этот показатель ниже, поскольку диагностировать заболевание на ранней стадии довольно сложно.

Также Андрей Каприн предупредил, что бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может повлиять на развитие онкологического заболевания. Он также подчеркнул, что в группу риска по заболеванию раком входят люди с ожирением, любители неумеренного потребления алкоголя и красного мяса.

В свою очередь врач-онколог, глава химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» депздрава Москвы Михаил Федянин рассказал, что самостоятельно определить рак можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой рта, однако такие симптомы появляются, когда болезнь перешла от первой стадии к следующей.