Онколог усомнился в новом методе диагностики рака Онколог Черемушкин назвал аферой новый метод диагностики рака кожи лазерами

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Заявление российских ученых, что они разработали новый метод, позволяющий с помощью лазеров диагностировать рак кожи в 95% случаях, слишком смелое, сообщил NEWS.ru кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, у этого «открытия» есть косвенные признаки аферы.

Заявление о том, что новая система позволит в 95% выявлять рак, очень громкое. С моей точки зрения, с этой новой системой выдают желаемое за действительное. Дело в том, что такая методика непростая. Нужно отследить качественный состав оболочки клеток, использовать молекулы жиров в мембранах человеческих клеток для неинвазивного выявления рака кожи. Для меня это пока фантастика. Я обязательно буду следить за этими исследованиями, так как заявлена чуть ли не революционная вещь, но пока бездоказательная. Я вижу косвенные признаки того, что это афера, — считает врач.

Черемушкин добавил, что из представленных данных понял то, что нужно сканировать и здоровую кожу, и область с новообразованием, а для этого требуется очень дорогое оборудование. При этом авторы утверждают, что метод недорогой и широко используемый.

Пока мы не слышали о результатах этого исследования, как оно проводилось. Так что, с моей точки зрения, с этой новой системой выдают желаемое за действительное, — резюмировал он.

Ранее Черемушкин рассказал, что физическая активность напрямую влияет на развитие рака. По его словам, нужно стараться меньше находиться в сидячем положении, чаще гулять, меньше употреблять вредную еду.