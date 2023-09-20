Онколог связал физическую активность с развитием рака Онколог Черемушкин: физическая активность напрямую влияет на развитие рака

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Физическая активность напрямую влияет на развитие рака, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, для тех, кто вообще не занимается спортом, даже пятиминутные занятия в день могут стать спасением для жизни.

Если человек выполняет все функции, которые заложены в организме, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек — то риски возникновения опухоли минимальны. Для людей, которые вообще не занимаются спортом, даже пять минут занятий в день может стать спасением для жизни, — пояснил Черемушкин.

Также, по его словам, нужно стараться меньше находиться в сидячем положении, чаще гулять, меньше употреблять вредную еду. Вместе с этим специалист советует отказаться от курения и других пагубных привычек, наносящих вред здоровью.

Ранее Евгений Черемушкин назвал говорящие о раке перемены во внешности. По его словам, на онкологию могут указывать резкое похудение за короткий срок и одышка при малейших физических нагрузках. К настораживающим симптомам также можно отнести вздутие живота, покраснения и высыпания, похожие на экзему.

Для точного определения диагноза следует обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, заключил он.