Онколог рассказал, какой продукт приводит к раку кишечника

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Российский врач-онколог Иван Карасёв сказал, какое блюдо объединяет людей, заболевших колоректальным раком. Об этом он сообщил в своём аккаунте Instagram.

Он сослался на исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 пациентов.

В ходе исследования доктор Мариос Джаннакис из Института онкологии Дана-Фарбер (США) впервые выявил алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки, которые удалось связать с высоким потреблением красного мяса и мутациями, вызывающими рак, — сообщил Карасёв.

Мясо птицы и рыбы на вероятность мутаций не повлияло. Онколог добавил, что рак кишечника — одно из самых распространённых онкологических заболеваний, его провоцирует и питание, и образ жизни. В связи с этим Карасёв рекомендует каждому после 45 лет пройти колоноскопию.

Ранее главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Ярёменко сообщил, что к развитию онкологии может привести кариес, возникший в результате неправильной чистки зубов.