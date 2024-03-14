Онколог рассказал, как избежать развития рака почек Онколог Астраханцев: отказ от курения может спасти почки от рака

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Отказ от курения может помочь снизить риск развития рака почек, рассказал в беседе с РИАМО онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев. По его словам, для профилактики этого опасного заболевания также необходимо поддерживать нормальный вес и следить за артериальным давлением.

Курильщики имеют гораздо больший риск развития рака почки по сравнению с некурящими. Ожирение и гипертония также ассоциированы с повышенным риском рака почки. Люди с лишим весом подвержены большему риску развития этого заболевания, — подчеркнул врач.

Астраханцев отметил, что регулярные физические нагрузки также являются эффективной мерой профилактики рака почек. Кроме того, по его словам, существует и наследственный фактор развития болезни, хотя доля генетической предрасположенности в формировании злокачественных опухолей невелика — около 10%. Однако если рак есть в семейном анамнезе, то это является поводом отнестись к своему здоровью с повышенным вниманием и регулярно проходить профилактические осмотры.

Как отмечает издание, сегодня число пациентов, страдающих заболеваниями почек, достигает 10% от всего населения Земли и эта цифра продолжает расти. В большинстве случаев болезни имеют тяжелый хронический характер и часто заканчиваются летальным исходом.

Ранее врач-нефролог Ольга Козина предупредила, что самолечение при наличии камней в почках может привести к осложнениям. Специалист подчеркнула, что только медицинские работники могут оценить все факторы, чтобы эффективно вылечить мочекаменную болезнь у пациента.