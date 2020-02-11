Новый регламент Минздрава может лишить возможности онкобольных получить инвалидность. По новым правилам подтверждать нетрудоспособность больным раком придётся ежегодно, снять статус инвалида с них могут в любой момент.
В новом регламенте нет периодов установления инвалидности. Раньше группу давали после пяти лет лечения, и больной ежегодно её подтверждал,
Перестанут считаться основанием для оформления инвалидности ранние стадии заболевания. Активисты требуют отменить такой регламент, они собирают подписи под петицией, которую направят в правительство.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти России задумались об отмене ограничений в отношении производимых за рубежом медпрепаратов для онкобольных, которые препятствуют их закупкам. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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