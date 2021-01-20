Онкобольные в России впервые за долгие годы получат прокарбазин

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Впервые за долгие годы на территорию России ввезут одно из лекарств, применяемых при лечении онкологических заболеваний. Название препарата — «Прокарбазин». Об этом в четверг, 21 января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, Россия закупит этот препарат впервые за много лет. Мишустин подчеркнул, что теперь указанное лекарство в стране смогут получить все, кто в нём нуждается.

Как сказал премьер, российские власти продолжат совершенствовать систему помощи живущим с онкологией. Необходимо, чтобы больных обеспечили всеми необходимыми лекарствами.

По решению правительства будет закуплен и ввезён в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний «Прокарбазин». Он давно не поставлялся в нашу страну, теперь его получат все, кто в этом нуждается, — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с ценами на лекарства в России. Глава Минздрава отметил, что в 2020 году благодаря скоординированным действиям на всех уровнях удалось сдержать рост стоимости препаратов.