Онищенко заявил, что не согласен с идеей о всеобщей вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/15b88aa2-3150-11eb-acf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа нужно не всем гражданам России, а тем, кто входит в группы риска. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что не согласен с тем, что вакцинацию надо пройти всем. По словам Онищенко, в группы риска входят не только пожилые люди. Частью этого списка также являются граждане с онкологией, болезнями сердца, врачи, учителя и не только. Как подчеркнул депутат, вакцинации указанных социальных групп будет достаточно для остановки эпидпроцесса. И всё равно это применение препарата будет массовым, так как в стране только пожилых людей проживает 20–30 млн.

К прививкам, добавил Онищенко, нужно относиться серьёзно, поскольку это серьёзная иммунобиологическая операция, которую запрещается проводить при определённых условиях.

Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше, — цитирует парламентария НСН.

Как ранее передавал NEWS.ru, те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, тоже должны проходить вакцинацию, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он добавил, что перед вакцинацией россиянам предложат пройти тест на антитела и устойчивость организма к COVID-19. В РФ на сегодняшний день существует около 90 систем тестирования, которые позволяют определить готовность иммунитета противостоять COVID-19, отметил Мурашко.