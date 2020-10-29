Онищенко: тканевые маски тоже эффективны

https://static.news.ru/photo/d6aaab80-1a14-11eb-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тканевые многоразовые маски являются эффективной альтернативой гигиеническим. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Задача состоит в том, чтобы остановить капельки слюны, которые при дыхании, при разговоре так или иначе выбрасываются. Вот они стопроцентно осядут в маске, а в них — 90% всех вирусов, — цитирует его «Интерфакс».

Онищенко добавил, что обычная ткань также задерживает вирусы. А стопроцентную защиту может гарантировать лишь специальный изолирующий костюм, однако такой цели никто и не ставит. Он также напомнил, что для безопасного использования тканевые маски следует регулярно стирать и проглаживать горячим утюгом.

Как писал NEWS.ru, обычные зимние перчатки тоже защищают от коронавируса, как и резиновые. Хотя эффективность контактного пути передачи вируса непонятна и в этом свете полноценно роль перчаток оценить трудно.