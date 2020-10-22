Вирусолог рассказал о пользе зимних перчаток в защите от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4166db0a-14e4-11eb-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

Обычные зимние перчатки тоже защищают от коронавируса, как и резиновые. Хотя эффективность контактного пути передачи вируса непонятна, и в этом свете полноценно роль перчаток оценить трудно.

Такое мнение высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Так он прокомментировал заявление своего коллеги — главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, который считает, что перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценные по эффективности меры профилактики, пишет РИА Новости.

Но матерчатые перчатки, считает профессор, используются много раз и от коронавируса не спасают, а могут даже стать дополнительным риском заражения.

Это заявление подверг, в свою очередь, критике бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С ним согласен Лукашев, который считает, что нет причин носить резиновые перчатки, так как обычные матерчатые или просто зимние вполне способны снижать риск заражения.

Второе: перчатки не работают, если в них чесать нос. И третье, действительно, эффективность контактного пути передачи коронавируса настолько непонятна и роль перчаток тоже настолько трудно оценить, что по крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование, — сказал вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что существует способ подтолкнуть россиян к ношению средств защиты от коронавируса. По его словам, сейчас некоторая часть соотечественников пренебрегает рекомендациями врачей и игнорирует маски и перчатки.