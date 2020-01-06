https://static.news.ru/photo/74f4e4f0-31da-11ea-b55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Государственной думы по науке и образованию Геннадий Онищенко назвал злоупотребление энергетическими напитками «безобразием». Он призвал студентов высших учебных заведений отказаться от этого продукта во время подготовки к экзаменам в рамках зимней сессии.

Онищенко, обращаясь к молодым людям, сказал, что не нужно «гробить» своё здоровье злоупотреблением энергетиками. Даже результаты экзаменов того не стоят, заявил врач. Как отметил политик, лучше получить оценку на один балл ниже, чем заплатить за высокие показатели на сдаче дисциплин настолько дорогой ценой с необратимыми последствиями для здоровья.

Мы тоже были студентами, но, слава богу, тогда этого яда не было. По-разному люди готовились к экзамену, кто-то крепкий чай пил, кто-то на протяжении всего семестра учился, и поэтому у него не было необходимости, — приводит ТАСС слова Онищенко.

Доктор подчеркнул, что возникшие перед экзаменами ситуации, связанные с учебным процессом, не оправдывают злоупотребления этим «ядом».

Как ранее передавал NEWS.ru, Геннадий Онищенко заявил, что стране нужно отказаться от новогодних праздников, так как это вредит здоровью граждан и тормозит развитие экономики.