Онищенко призвал не запугивать людей более тяжёлым течением COVID-19 осенью

https://static.news.ru/photo/cf1b24c0-daff-11ea-b93e-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскритиковал мнение иммунолога из Санкт-Петербурга Арега Тотоляна о том, что люди будут тяжелее переносить коронавирус осенью.

По его словам, необходимо заниматься просвещением людей, спокойно и вдумчиво объясняя им о том, какие меры нужно принимать.

Хватит запугивать, хватит говорить те вещи, которые ничем научно и практически не подтверждены, — подчеркнул он.

Онищенко также отметил, что гражданам следует рассказывать о важности вакцинации от гриппа, которых в предстоящем сезоне будет циркулировать три штамма, а не «побасёнки». Подтверждённых сведений о том, что осенью COVID-19 будет более опасным, нет. Вирус никуда не делся, однако российские учёные уже достаточно подробно изучили его.

Депутат добавил, что Тотолян является его бывшим подчинённым, но не клиницистом. Он руководит НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, которое, по словам Онищенко, сейчас проводит неверную информационную политику, передаёт «360».

Тотолян заявлял, что существует вероятность столкнуться с более тяжёлым течением коронавируса у россиян осенью 2020 года и надо быть психологически к этому готовыми.

Ранее NEWS.ru писал, что российский вирусолог Евгения Тарасова проанализировала вероятность того, что вирус SFTS, обнаруженный в Китае, может распространиться.