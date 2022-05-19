Онищенко призвал не посещать страны, в которых обнаружили новый гепатит

Геннадий Онищенко / Фото duma.gov.ru

Россиянам не следует посещать 11 стран, в которых обнаружили новый гепатит, заявил заслуженный врач России Геннадий Онищенко. Он также порекомендовал вообще воздержаться от поездок за границу, так как неизвестно, существует ли опасный вирус в других государствах, передает НСН.

Я бы рекомендовал россиянам не летать в те 11 стран, где выявлен новый гепатит. И не только туда, потому что эти страны диагностировали новый гепатит только потому, что у них есть соответствующий инструментарий. Оставайтесь в России! Взрослые могут спокойно заразить детей, — предупредил Онищенко.

Среди наиболее распространенных симптомов нового гепатита медик выделил воспаление кишечника и конъюнктивит — воспаление конъюнктивы глаза. Помимо этого, дети также могут страдать от цистита или других болезней мочеиспускательной системы.

Первое, что я рекомендую, — настороженность медицинских структур. Они должны при появлении любого пожелтения, гепатита тщательно исследовать сыворотки крови, а лучше кровь, а также мочу, стул, биопсию печени, — резюмировал Онищенко.

Ранее руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что главной гипотезой происхождения острого гепатита неизвестной этиологии, выявленного у детей в целом ряде стран, является его вирусная природа. По его словам, специалисты подозревают, в частности, определённый вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Великобритании.