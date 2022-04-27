Онищенко призвал не паниковать из-за птичьего гриппа H3N8

Геннадий Онищенко / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не стоит паниковать из-за птичьего гриппа H3N8, российские специалисты должны сначала изучить данные и характеристики инфекции, чтобы сделать соответствующие выводы, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что информацию о заражении человека новым вирусом можно назвать тревожной, однако в самой ситуации нет ничего необычного, пишет «ПолитРоссия».

Китайцы, слава богу, пока наши партнёры и союзники... Будем получать данные, смотреть характеристики этого вируса, — добавил Онищенко.

По его словам, каждый год список возбудителей заболевания пополняется новыми вирусами и инфекциями. Онищенко считает, что говорить о новой опасной эпидемии преждевременно. В первую очередь, убеждён медик, надо исследовать вирус. С получением необходимых сведений у Москвы не должно возникнуть проблем, считает он.

Тревогу и панику поднимать не нужно, но и расслабляться тоже не надо, — резюмировал Онищенко.

Ранее национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что в стране зарегистрировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Заболевание выявили у четырёхлетнего мальчика в провинции Хэнань, расположенной на востоке страны.