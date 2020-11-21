Онищенко подтвердил возможную вспышку кори из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за сбоев в вакцинации детей от кори в связи с пандемией коронавируса действительно может произойти вспышка заболевания, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Это возможно (вспышка кори. — NEWS.ru), корь где-то в очагах отдельных бывает. Заболевают и взрослые, потому что взрослые уже не болели, а были только вакцинированы, — сказал он.

По его словам, если четыре миллиона детей не получат вакцину от кори — этого числа уже будет много. Так как в год в России рождается около 1,2 миллиона детей, если два года подряд не прививать малышей, может произойти вспышка заболевания.

Когда на территории России не вакцинировали детей от кори, заразиться успевали в основном дети с первого года жизни, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее австралийские учёные заявили, что из-за пандемии коронавируса во многих развивающихся странах может начаться вспышка кори. По мнению исследователей, к росту числа заболеваний может привести пропуск плановой вакцинации детей из-за ограничительных мер, сокращения социальной помощи, а также роста уровня бедности из-за снижения экономической активности.