https://static.news.ru/photo/4f77a3ac-c1aa-11e9-b977-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал предложение министра здравоохранения тестировать работников на употребление алкоголя. По его словам, инициатива полностью соответствует национальным проектам.

Онищенко отметил очень высокий уровень алкогольной зависимости в России. По данным Всемирной организации здравоохранения, страна находится за чертой в 8 л на человека. Этой цифры власти хотят достичь к 2024 году.

В связи с этим санитарный врач сообщил, что полностью одобряет действия Минздрава. Он подчеркнул, что предложение ведомства полностью опирается на мировую практику, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь. Такие рекомендации Минздрава содержатся в программе «Укрепление здоровья работающих».