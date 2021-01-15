Онищенко опроверг заявление о склонности коронавирусных больных к суициду

https://static.news.ru/photo/9bb94e42-5762-11eb-b225-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: duma.gov.ru

COVID-19 может приводить к нарушениям психики из-за воздействия на кровеносную и центральную нервную системы человека, но данных о появлении склонности к самоубийству у больных и переболевших нет, заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Таких данных нет, мне не удавалось наблюдать в научной литературе, которая сегодня достаточно обширна и в нашей стране, и за рубежом. Там нарушается психика, появляются поведенческие изменения — это есть, это очевидно, — сказал Онищенко «Интерфаксу».

Парламентарий добавил, что болезнь негативно сказывается на кровоснабжении мозга. По его словам, «тромбоцитарные явления могут создавать очаговую ишемию центральной нервной системы», что, в свою очередь, может приводить к изменениям «в центральной нервной деятельности».

15 января пациент, заразившийся коронавирусом, покончил с собой в омской медицинской санчасти № 11, сообщал NEWS.ru. В Минздраве Омской области, комментируя происшествие, заявили, что при инфицировании коронавирусом иногда наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям.