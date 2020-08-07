Онищенко оценил риск одновременного заражение COVID и гриппом

https://static.news.ru/photo/71d6c598-d8a3-11ea-bc4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что человек может одновременно заразиться COVID-19 и гриппом.

По его словам, россияне обязательно должны прививаться от гриппа, так как это не только защита от заболевания, но и ещё один способ выявить новый вирус.

Когда человек привит от гриппа, но у него появились симптомы, скорее всего, он был контаминирован (заражён) коронавирусом, — цитирует ТАСС слова депутата.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют к 12 августа. В настоящее время она проходит последний этап испытаний. Первыми будут привиты медики и пожилые люди. Промышленное производство этой вакцины начнётся в сентябре.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России в ближайшее время планируется организовать скрининговое обследование населения страны на 17 типов вируса, в том числе на COVID-19. По её словам, обследование позволит понять, в каких субъектах России какие вирусы циркулируют. Голикова подчеркнула, что в приоритетном порядке будут обследованы люди из групп риска: школьники, студенты, проживающие в общежитиях, интернатах, домах престарелых и медработники.