https://static.news.ru/photo/a54cd03a-19c1-11ea-8f9e-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскачество — это «наймиты и негодяи», «бессовестные люди», которые занимаются «распиливанием государственного бюджета», заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Депутат Госдумы подверг ведомство критике из-за исследования качества продукции отечественных и зарубежных производителей.

Парламентария возмутило то, что в Роскачестве не считают обманом отличия в составе товаров на российском рынке от их иностранных аналогов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Роскачество — это бессовестные, непрофессиональные люди, которые занимаются распилом государственного бюджета. Их государство содержит, а они работают против государства. Я за этим поручаюсь, — считает Онищенко.

В требованиях к продукции, которые выдвигаются в России и странах Евросоюза, например, могут отличаться требования по содержанию определённых пестицидов и антибиотиков, а также их количественный состав и требования по содержанию других компонентов, пояснили в Роскачестве.

В организации сослались на свои исследования российских и зарубежных аналогов пива и кетчупа, которые также имели отличия по составу. При этом оба образца в итоге получали одинаковую оценку.

4 декабря, как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждения производителям стиральных порошков Persil и Ariel, а также шоколада Lindt из-за того, что те не информируют российских потребителей об отличиях в составе от зарубежных аналогов и вероятных изменениях в условия использования. В ведомстве посчитали, что такие различия сказываются на качестве товара.