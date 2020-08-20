Омские врачи отказали в транспортировке Навального

Навальный летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Он потерял сознание. Борт экстренно приземлился в Омске. Блогера экстренно госпитализировали. Он впал в кому. Медики подключили его к аппарату ИВЛ.
Консилиум врачей пока не может поставить точный диагноз. Специалисты омской больницы № 1 исключили опухоль, гематому в следствии механических травм головы, а также кровоизлияние в мозг. По предварительным данным, оппозиционер отравился нейролептиками. Медики точно не могут определить, что за вещество попало к нему в организм.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что перед полётом он ничего не ел, только выпил стакан чая в аэропорту Томска. Журналисты опубликовали видеозапись, на которой видно как напиток Навальному принёс сотрудник ФБК Илья Пахомов.
NEWS.ru писал, что Кремль знает о тяжёлом состоянии оппозиционера из СМИ. Расследование будет проводиться, если анализы подтвердят отравление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.