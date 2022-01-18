Омбудсмен рассказала про принудительную вакцинацию детей от COVID-19

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что в России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. По её словам, в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от встревоженных родителей из-за проводимых в школах опросов, готовы ли они сделать прививку своим детям. Об этом сообщает РИА Новости.

Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это всё будет только с согласия законных представителей ребёнка, — рассказала Львова-Белова.

Омбудсмен подчеркнула, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые могут быть у непривитых от коронавируса, при этом необходимо сохранить право родителей самостоятельно принимать решение по этому вопросу.

Американские учёные из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта выявили, что при острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией. По мнению специалистов, главная проблема во время заболевания коронавирусом у мужчин возникает из-за фиброза лёгких. Работа опубликована в журнале Nature.

Учёные также отметили, что на потенцию влияет и стресс, который приходится переживать из-за COVID-19. Факторами, которые влияют на либидо и сексуальность, стали домашняя изоляция, отсутствие движения и социальных контактов, потеря работы, экономические проблемы, а также страх перед инфекцией и смертью.