Омбудсмен Петербурга высказался о ситуации с ударившим женщину полицейским

https://static.news.ru/photo/06566cfc-6155-11eb-a607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Извинения, принесённые Маргарите Юдиной, пострадавшей от действий сотрудника полиции, не снимают вопроса о возбуждении уголовного дела, считает уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

По его словам, хорошо, что полицейский и его руководители извинились перед пострадавшей, осознавая неправомерность совершённых действий.

Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь речь идёт о явном превышении должностных полномочий. То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств, — это вопрос суда, — отметил Шишлов.

В аппарате уполномоченного считают, что у сотрудника не было оснований для применения силы, так как действия женщины не носили признаков преступления или административного правонарушения.

Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать всё, чтобы они не повторялись, — подчеркнул омбудсмен.

Он сообщил, что важно понять, какие инструкции и приказы получают сотрудники, которые работают на несогласованных, но мирных акциях так, «как будто перед ними участники погромов и массовых беспорядков». Шишлов добавил, что закон должен соблюдаться со всех сторон, говорится на сайте омбудсмена.

Как писал NEWS.ru, Маргарите Юдиной, которую пнул в живот сотрудник силовых структур, стало хуже после выписки. 26 января ей потребовалась повторная госпитализация.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

В момент массовых задержаний Юдина попыталась узнать у силовиков, за что они задержали молодого человека. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот, из-за чего та упала на асфальт спиной и ударилась головой.