https://static.news.ru/photo/91155080-c339-11e9-b98f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Потяева Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Уполномоченный по правам человека по Москве Татьяна Потяева навестит в реанимации бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом она сообщила News.ru.

Собираюсь к нему ближе к концу недели. Но я навещаю его регулярно, в последний раз была у него, когда он ещё находился в больнице на территории СИЗО, — сказала она.

Шестуна перевели в реанимацию из СИЗО 19 августа на фоне ухудшения состояния. С перерывами он держит голодовку с февраля, срок последней превысил уже 70 дней.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее News.ru писал о том, что Шестун порезал руку на заседании суда.