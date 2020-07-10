Олег Тиньков перенёс операцию по трансплантации костного мозга

https://static.news.ru/photo/9ebd8ef0-c2c0-11ea-8c76-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в ходе лечения от лейкемии перенёс операцию на костном мозге. Об этом он написал в своём Instagram.

У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, — цитирует его «Ведомости».

Отмечается, что пересадка костного мозга была необходима, чтобы избавиться от пораженных клеток, не восстановленных во время лечения в клинике. Теперь ему еще предстоят «долгие недели и месяцы сложной реабилитации».

Кроме того, Тиньков призвал всех неравнодушных стать донором клеток костного мозга и заявил, что планирует сделать большой медицинский фонд.

Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. После этого стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 18,8% — до $17,9 за бумагу. TCS Group является материнской компанией Тинькофф Банка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Олег Тиньков, который борется с лейкемией, заявил об выздоровлении от коронавируса. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад. Помимо этого, добавил бизнесмен, в ходе лечения онкологического заболевания он пережил два сепсиса и «ещё кучу побочек».