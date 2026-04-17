17 апреля 2026 в 07:00

Окрошка без кефира и кваса — звучит странно, но вкус просто улет и нежнятина

Весной так и тянет на окрошку, но привычные варианты уже приелись. Этот способ удивляет с первой ложки: ни кефира, ни кваса, зато вкус получается мягким, насыщенным и очень свежим. Идеально, если хочется чего-то нового без лишней возни.

Ингредиенты:

  • вода — 2,5 л;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • вареная колбаса — 250–300 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • отварной картофель — 5 шт.;
  • яйца — 5-6 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок.

Для заправки:

  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 120–150 мл;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.

Сначала отварите курицу и процедите бульон — он станет основой. Затем быстро взбейте домашний майонез: яйцо, масло, горчицу и лимонный сок до густой эмульсии. Смешайте с остывшим бульоном — получится нежная заправка. Нарежьте все ингредиенты мелким кубиком, добавьте зелень, посолите. Залейте заправкой и уберите в холодильник на час. Вкус раскрывается полностью — освежает и приятно удивляет.

Когда привычные каши надоели и дети начинают капризничать, выручает простой, но эффектный рецепт. Пицца-байты выглядят необычно, готовятся быстро и исчезают с тарелки буквально за минуты.

Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое мирных жителей ранены при новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Омской области принял решение сделать Радоницу выходным днем
Россиянам назвали всегда актуальный способ для инвестиций
Зеленский против мира, страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 17 апреля
В Ленобласти сбиты 12 беспилотников
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 апреля: инфографика
Силы ПВО сбили за ночь 62 украинских БПЛА над российскими регионами
Аэропорт Пулково не может прийти в себя на фоне ночного налета БПЛА
Пьяный мужчина «заминировал» поезд Брянск — Петербург
ПВО уничтожила пять беспилотников в Воронежской области за ночь
Появилась новая информация по делу организатора хищений у бойцов СВО
«Смехотворно»: экс-нардеп об увлечениях украинской власти черной магией
Байден задолжал более $20 млн кредиторам
Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось более чем вдвое
Психолог рассказала, как отличить весеннюю депрессию от апатии
Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере
Зоопсихолог ответила, как распознать депрессию у кошки
Психолог раскрыла секрет долговечных крепких отношений
Житель Приморья получил внушительный срок за поджог банка
Во Владивостоке на вокзале обрушился перрон с людьми
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

