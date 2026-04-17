Окрошка без кефира и кваса — звучит странно, но вкус просто улет и нежнятина

Окрошка без кефира и кваса — звучит странно, но вкус просто улет и нежнятина

Весной так и тянет на окрошку, но привычные варианты уже приелись. Этот способ удивляет с первой ложки: ни кефира, ни кваса, зато вкус получается мягким, насыщенным и очень свежим. Идеально, если хочется чего-то нового без лишней возни.

Ингредиенты:

вода — 2,5 л;

куриное филе — 1 шт.;

вареная колбаса — 250–300 г;

огурцы — 2 шт.;

отварной картофель — 5 шт.;

яйца — 5-6 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок.

Для заправки:

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 120–150 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.

Сначала отварите курицу и процедите бульон — он станет основой. Затем быстро взбейте домашний майонез: яйцо, масло, горчицу и лимонный сок до густой эмульсии. Смешайте с остывшим бульоном — получится нежная заправка. Нарежьте все ингредиенты мелким кубиком, добавьте зелень, посолите. Залейте заправкой и уберите в холодильник на час. Вкус раскрывается полностью — освежает и приятно удивляет.

