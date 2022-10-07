Стало известно, сколько россиян испытывают тревогу ФОМ: 70% россиян пребывают в состоянии тревожности

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Показатель тревожности среди россиян составил 70%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Представители организации провели исследование, которое показало, что лишь около 26% граждан России сохраняют спокойствие. Оставшиеся 4% воздержались от ответа на вопрос. Социологическое исследование проводилось с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов.

Еще в середине сентября шкала тревожности остановилась на отметке в 35%. Однако по состоянию на 25 число этого месяца шкала тревожности резко подскочила до 69%, в то время как уровень спокойствия упал до 26%.

Ранее врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила, что стрессовое состояние у человека негативно влияет на качество сна. По ее словам, в такой ситуации нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна, учащаются пробуждения.

До этого психотерапевт Мариам Красикова рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. По ее словам, для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их.