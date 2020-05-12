Около 40% работающих в «красной зоне» медиков имеют проблемы с психикой

https://static.news.ru/photo/3c84e27e-9485-11ea-a839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о психологическом состоянии медиков, которые работают в «красной зоне». По её словам, проблемы с психикой наблюдаются у 40% персонала больниц.

По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в «красной зоне», имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы, — цитирует Скворцову РБК.

По её словам, у 10% наблюдается депрессия, а ещё 10% страдают от тревожных состояний и нарушений сна. Скворцова назвала это эмоциональным выгоранием и усталостью.

Возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы, — подытожила она.

Ранее NEWS.ru писал о работе в «красной зоне» медиков из Центральной клинической больницы Российской академии наук.