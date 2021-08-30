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Около 40 мигрантов выслали из страны после драки со стрельбой в Мытищах

10:29, 31 августа 2021
Около 40 мигрантов выслали из страны после драки со стрельбой в Мытищах
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Из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Там напомнили, что 5 августа на улице Пограничной в Мытищах произошла драка среди мигрантов, после чего в отделы полиции были доставлены 66 человек. Было составлено 134 административных протокола, 54 из них — о нарушении правил миграционного учёта, 65 — по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 15 — по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах).

49 человек были приговорены к штрафу в размере 5 тысяч рублей и помещены в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы РФ. 37 из них высланы по решению суда. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) в отношении 54-летней владелицы хостела, где проживали иностранцы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах произошла драка со стрельбой, в которой приняли участие около 40 человек, преимущественно граждане из стран Средней Азии.

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