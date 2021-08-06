Мигранты развязали массовую драку со стрельбой в Мытищах

В подмосковных Мытищах произошла драка среди мигрантов, в которой приняли участие около 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие порядка 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии. По предварительным данным, есть пострадавшие, данная информация проверяется, — сообщил источник.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области заявила, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участников драки ищут, так как прибывший на место событий наряд полиции никого не обнаружил.

Ранее массовая драка с участием мигрантов произошла в Одинцово. В стычке участвовали несколько десятков человек — выходцы из бывших республик СССР и приезжие из южных регионов России. Некоторые дерущиеся были вооружены ножами.

Также сообщалось, что президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов поддержал решение МВД о депортации иностранцев, которые принимали участие в массовых драках.