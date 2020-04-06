Около 200 протоколов о нарушении режима самоизоляции составили в Петербурге

https://static.news.ru/photo/99cd88c4-77fb-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Порядка 200 административных протоколов составлено в Санкт-Петербурге в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела в связи ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. Одно из них — по факту распространения недостоверной информации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее NEWS.ru писал, что нарушившему режим самоизоляции москвичу Иисусу Воробьёву грозит арест. Мужчина был задержан во время прогулки с собакой на Патриарших прудах.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели — примерно 263 тысячи.