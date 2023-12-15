Охранницу брянской гимназии, где произошла стрельба, выпустили из СИЗО Охранницу брянской гимназии отправили под домашний арест

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Суд не стал заключать под стражу охранницу брянской гимназии № 5, в которую восьмиклассница пронесла ружье и устроила стрельбу, передает ТАСС. Галину Черткову, обвиняемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц, поместили под домашний арест.

Меру пресечения в виде заключения под стражу <...> заменить на домашний арест, — постановил судья.

Советский районный суд 9 декабря избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Во вторник, 12 декабря, обвиняемая и ее адвокат подали жалобу на постановление суда, также представление подала региональная прокуратура. До этого стало известно, что Чертковой диагностирован «инсулинозависимый сахарный диабет» с осложнениями, в связи с этим для подозреваемой следует выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Трагедия в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.

Ранее отца девочки-стрелка отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. На время следствия ему запрещено общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: о склонении к самоубийству, а также о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия.