Охрана московского кладбища усилена перед похоронами Тесака

Меры безопасности усилены 3 октября на Кунцевском кладбище столицы, где должны состояться похороны известного как Тесак националиста Максима Марцинкевича.
Утром субботы на кладбище находятся представители правоохранительных органов. Похороны мужчины назначены на 11:00,
Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Туда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.
21 сентября появились результаты независимой экспертизы, согласно которой Максим Марцинкевич был убит. Об этом свидетельствуют раны на шее и гематомы на руках покойного. По версии Следственного комитета России, Марцинкевич покончил с собой.
Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Хованского дома, где сейчас находится Максим Марцинкевич, не выдали родственникам националиста и юристам семьи его тело для проведения независимой экспертизы. Журналистам об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.
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