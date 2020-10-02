Охрана московского кладбища усилена перед похоронами Тесака

https://static.news.ru/photo/24a729a4-0542-11eb-a217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Меры безопасности усилены 3 октября на Кунцевском кладбище столицы, где должны состояться похороны известного как Тесак националиста Максима Марцинкевича.

Утром субботы на кладбище находятся представители правоохранительных органов. Похороны мужчины назначены на 11:00, передаёт РЕН ТВ.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Туда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.

21 сентября появились результаты независимой экспертизы, согласно которой Максим Марцинкевич был убит. Об этом свидетельствуют раны на шее и гематомы на руках покойного. По версии Следственного комитета России, Марцинкевич покончил с собой.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Хованского дома, где сейчас находится Максим Марцинкевич, не выдали родственникам националиста и юристам семьи его тело для проведения независимой экспертизы. Журналистам об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.