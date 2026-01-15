Атака США на Венесуэлу
Огурцы без хлопот — реальность: три надежных сорта для богатого урожая в открытом грунте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете о щедром урожае огурцов, несмотря на капризы погоды и болезни? Всё начинается с правильного выбора сорта! Для открытого грунта особенно важны устойчивость к перепадам температуры и заболеваниям. Опытные огородники советуют присмотреться к трём проверенным гибридам — они порадуют и количеством плодов, и их вкусом.

Сорт «лорд» — среднеспелый гибрид, который отлично чувствует себя даже в холодных регионах. Он устойчив к огуречной мозаике, мучнистой росе и оливковой пятнистости. Ярко‑зелёные плоды с белыми шипиками отличаются отменным вкусом. «Фермер» — ещё один среднеспелый пчелоопыляемый гибрид, который долго плодоносит благодаря холодоустойчивости. Зеленцы не горчат, радуют приятным вкусом.

Третий надёжный вариант — «ребятки с грядки». Этот среднеранний пчелоопыляемый гибрид устойчив к ложной и настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости и вирусу мозаики огурцов. Растения сильно ветвятся, а плоды сохраняют плотность при консервировании. К тому же сорт не требует сложного ухода — подойдёт даже новичкам.

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.

