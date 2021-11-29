Ограничения в 2021 году по коронавирусу

Высокая смертность от коронавируса стала причиной введения множества ограничений в 2021 году по всему миру. Каждое государство ведёт борьбу с пандемией, и у каждого из них свои способы. Расскажем, какие ограничения действуют в связи с коронавирусом в Москве, других регионах России, а также в других странах.

Ограничения в Москве в 2021 году

В Москве действуют следующие ограничения из-за коронавируса:

Власти ограничили заполняемость театров, музеев. Она не должна превышать 70%. Вход только по QR-коду.

QR-код в обязательном порядке требуется также при посещении мероприятия концертного, развлекательного, культурного, зрелищного, спортивного характера и прочих мероприятий, где количество присутствующих превышает отметку в 500 человек.

В 2021 году в Москве введены ограничения для лиц 60+, а также хронически больных граждан, им приостановили бесплатный проезд на общественном транспорте. Эта привилегия осталась только у вакцинированных либо у тех, кто официально переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

До конца февраля 2022 года лица, находящиеся в зоне риска (старше 60 лет и с имеющимися хроническими болезнями), должны соблюдать режим самоизоляции. Исключение, опять же, составляют те, кто привился двумя компонентами вакцины либо переболел ковидом в предыдущие шесть месяцев.

Услуги в МФЦ предоставляются без предварительной записи только для тех, кто имеет QR-код, сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста.

Ограничения в Москве в 2021 году Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибывшим из-за границы даётся три дня, чтобы сдать ПЦР-тест, до результатов нужно самоизолироваться. Результат теста необходимо самостоятельно загрузить на «Госуслуги». Если он отрицательный — режим самоизоляции снимается.

Руководителям организаций необходимо перевести на удалёнку не менее 30% работников, а также сотрудников 60+ и страдающих хроническими заболеваниями. Остаться на рабочем месте могут вакцинированные либо перенёсшие ковид в течение последних шести месяцев.

Работники сферы услуг, а также городские госслужащие должны быть вакцинированы (не менее чем 80%).

В качестве ограничения по коронавирусу продолжает действовать перчаточно-масочный режим, социальная дистанция в общественных местах.

Благодаря аккуратному и точечному введению ограничений по коронавирусу властями Москвы новости сегодня сообщают нам об улучшении эпидемиологической обстановки.

Последние ограничения по коронавирусу в России

На фоне четвёртой волны заболеваемости в ноябре 2021 года ограничения по коронавирусу в разных регионах страны стали ужесточать. Основная мера, которая стала применяться во многих областях, — пропускная система по QR-кодам для посещения заведений с потенциально возможным скоплением людей. Это рестораны, ТЦ, фитнес-клубы и другие заведения. Также во многих областях введены ограничения по коронавирусу в отношении массовых мероприятий.

Последние ограничения по коронавирусу Сергей Булкин/NEWS.ru

В некоторых регионах объявлен карантин. Например, в Ивановской области. Для того чтобы въехать в регион и заселиться в гостиницу или санаторий, необходимо предъявить справку или подтверждение о получении вакцины. Прибывшие в регион должны сообщить о себе, так как им рекомендуется соблюдать карантин в течение двух недель. Те, кто находится в группе риска, должны соблюдать режим самоизоляции. Продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Карантинные ограничения в связи с коронавирусом сегодня действуют также в Оренбургской области и Республике Алтай.

В Краснодарском крае, где всегда большой поток туристов, заселяться в отели можно вакцинированным и официально переболевшим. Снять номер в отеле можно только с отрицательным результатом ПЦР-теста или подтверждением получения вакцины в течение трёх дней с момента заселения. Посещать большинство общественных мест можно только при наличии QR-кода. Режим самоизоляции действует для пожилых и лиц, имеющих хронические болезни.

В Санкт-Петербурге QR-код нужен для посещения кинотеатров, концертов, выставок, цирковых представлений, бассейнов, фитнес-клубов, а также торжественных церемоний бракосочетания. С 1 декабря подтверждение о получении вакцины, перенесённой в течение последних шести месяцев болезни либо ПЦР-тест нужны для посещения общепитов, розничных магазинов. Исключение составляют аптеки, автозаправки, продуктовые магазины, магазины прилавочного типа (без торгового зала).

В Татарстане с 22 ноября QR-код стал необходим для проезда на общественном транспорте — в метро, на автобусных маршрутах.

В Крыму для того, чтобы заселиться в гостиницу, посещать некоторые заведения, массовые мероприятия, нужен QR-код. В хостел пока заселиться нельзя (мера действует до 1 декабря).

В Ставропольском крае приостановили работу некоторые заведения, действует режим самоизоляции для лиц 60+ и страдающих хроническими заболеваниями.

Ограничения в связи с коронавирусом сегодня Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По всей территории России требуется соблюдение масочно-перчаточного режима. Не рекомендуется пренебрегать средствами индивидуальной защиты в транспорте, в общественных местах. Несоблюдение этого ограничения по коронавирусу в 2021 году грозит штрафом.

В российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили, что власти работают над законопроектами о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. 12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. Новые ограничения по коронавирусу будут действовать, предположительно, до 1 июня 2022 года.

Новые ограничения 2021 года в других странах

Минимум в 14 европейских странах действуют «зелёные паспорта». Под этим документом подразумевается сертификат о перенесённом заболевании, QR-код, подтверждающий получение вакцины, либо официальный бумажный документ в качестве подтверждения.

Единый сертификат электронного типа для привитых — UDCC (EU Digital Covid Certificate) — используют в Евросоюзе с июля 2021 года. В ряде государств его приняли для того, чтобы допускать туристов в общественные места, а в некоторых странах введены собственные «паспорта». В Китае QR-коды для привитых действуют ещё с 2020 года.

Для чего необходимо подтверждение о вакцинации, каждое государство решает самостоятельно. Например, во Франции в 2021 году действуют строгие ограничения по коронавирусу — без официального подтверждения получения вакцины можно забыть о посещении общепита (включая открытые террасы), кино, театров, музеев, баров, ТЦ, спортивных, общественных мероприятий, а также нельзя пользоваться междугородним транспортом.

Новые ограничения в 2021 году Сергей Булкин/NEWS.ru

В Австрии введены ужесточения как для непривитых, так и для привитых граждан. В стране действуют самые жёсткие ограничения на всём континенте, и в их отмену до Рождества там мало кто верит. Какие ограничения по коронавирусу в Австрии:

Непривитым в качестве ограничения в связи с коронавирусом запрещено выходить из дома без веских оснований (работа, учёба, поход за продуктами, вакцинация, прогулка, спорт).

С 1 февраля начнёт действовать обязательная вакцинация с огромными штрафами за отказ от получения вакцины. Предусмотрено даже тюремное заключение.

Вакцинированным гражданам нельзя ходить в заведения в ночное время суток.

В Германии начала бушевать четвёртая волна коронавируса. Сегодня власти планируют ужесточать ограничения по коронавирусу.

В Сингапуре в 2021 году ввели следующее новое ограничение: услугами бесплатной медицины могут воспользоваться только те, кто сделал прививку от COVID-19, а непривитым нужно самостоятельно покрывать расходы на лечение любого заболевания, кроме коронавируса.

Тема новых ограничений по коронавирусу очень чувствительна. В России люди продолжают с недоверием относиться к подобным способам защиты в условиях пандемии, в частности к введению QR-кодов. Однако по сравнению с другими странами у нас к этой ограничительной мере подходят очень осторожно, чтобы не причинять жителям лишних неудобств.

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