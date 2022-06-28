Офтальмолог призвала идти к врачу, если дискомфорт в глазах не проходит Офтальмолог Легконогова призвала идти к врачу, если дискомфорт в глазах не проходит

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Если дискомфорт в глазах не проходит, нужно идти к врачу, симптомы могут говорить об опасности для здоровья, сообщила офтальмолог Анна Легконогова «Москве 24». К примеру, воспаление глазницы может перейти на ткани и оболочки головного мозга, предупредила она. Опасен осложнениями и острый конъюнктивит.

Обращаться за медицинской помощью важно, когда чувствуете — что-то попало в глаз, но достать ничего не получается. Если инородное тело будет долго находиться в нём, это может привести к серьезным воспалительным осложнениям и помутнению оптических сред глаза. Врач должен срочно извлечь инородное тело и назначить антибактериальную терапию, — назвала Легконогова ещё один повод отправиться в больницу.

Она добавила, что искры, вспышки и молнии перед глазами свидетельствуют о заболеваниях сетчатки: воспалительных, сосудистых или дегенеративных. Последние особенно опасны тем, что могут привести к отслойке сетчатки.

Также Легконогова призвала обращаться к врачу после любого удара по глазу, чтоб при необходимости вовремя провести операцию.

Офтальмолог Владимир Агеев ранее предупредил, что красные, синие и жёлтые линзы в солнцезащитных очках могут навредить глазам. Хуже всего в этом плане именно красный цвет, из-за него глаза быстро устают, подчеркнул специалист.