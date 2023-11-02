Названы главные причины близорукости школьников Офтальмолог Барышникова: зрительные нагрузки вызывают миопию у 40% детей

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Близорукость у школьников вызывают чрезмерные зрительные нагрузки на небольшом расстоянии, из-за чего происходит спазм мышц, отвечающих за фокусировку зрения, рассказала NEWS.ru офтальмолог Дарья Барышникова. Врач объяснила, что при миопии человек хуже видит удаленные объекты. Она добавила, что, по данным статистики, в 2017–2018 годах данное нарушение выявили почти у 40% российских выпускников.

Близорукость, или миопия — это нарушение зрения, при котором вдаль человек видит плохо. Она бывает врожденной и приобретенной, которая чаще всего выявляется в школьном возрасте. Естественно, основной причиной возникновения «школьной» близорукости являются длительные и частые зрительные нагрузки на близком расстоянии, вследствие чего возникает спазм мышц, отвечающих за фокусировку зрения на разные расстояния, — отметила Барышникова.

Собеседница подчеркнула, что среди причин близорукости можно назвать генетическую предрасположенность, отсутствие физического развития и регулярного времяпрепровождения на улице, недостаток витаминов и микроэлементов, эндокринные изменения. По ее словам, школьники с миопией хуже учатся, их глаза быстрее устают, возникают головные боли, приходится прищуриваться при взгляде вдаль.

У детей и подростков, страдающих миопией, будет плохая успеваемость, быстро возникающая усталость глаз, могут появляться головные боли и прищуривание при взгляде вдаль. Взрослые же сразу отмечают постепенное ухудшение зрения вдаль — автомобилисты уже не могут различать номера впереди едущих машин, при поездке в метро тяжело различить написанное на указателях, на улице — нечеткость вывесок и прочее, — подытожила Барышникова.

Ранее офтальмолог Наталья Хватова рассказала, что признаками близорукости у детей могут быть желание сесть ближе к экрану телевизора или поднести предметы прямо к лицу, а также прищуривание, когда ребенок пытается разглядеть что-либо. Среди других симптомов можно выделить жалобы на ощущение песка и зуда в глазах.