Россиянам дали советы, как не проглядеть детскую близорукость Офтальмолог Хватова: о детской близорукости могут говорить головные боли

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Признаками близорукости у детей могут быть желание сесть ближе к экрану телевизора или поднести предметы прямо к лицу, а также прищуривание, когда ребенок пытается разглядеть что-либо, рассказали в беседе с aif.ru врачи-офтальмологи высшей​ категории, кандидаты медицинских наук Наталья Хватова и Наталья Слышалова. По словам специалистов, среди других симптомов можно выделить жалобы на ощущение песка и зуда в глазах, их покраснение, постоянное желание ребенка тереть их руками и даже головные боли.

Как рассказала Наталья Хватова, помимо головных болей, есть и поведенческие симптомы близорукости у детей. Это могут быть снижение концентрации внимания, повышенная сонливость, апатия, нежелание учиться, а в некоторых случаях — даже резкие скачки артериального давления, тошнота и рвота.

Чтобы снизить риск возникновения у ребенка близорукости, нужно правильно организовать его рабочее место, указали офтальмологи. Так, монитор должен находиться на расстоянии не менее 50–70 см от глаз, на 15–20 см ниже их уровня. Наиболее благоприятной для работы является равномерная естественная освещенность комнаты и рабочего стола в 800–1200 люкс. Важна для зрения и поза за столом. Стопы у ребенка должны твердо стоять на полу, колени — быть согнутыми под прямым углом, а спина должна опираться на спинку стула.

Специалисты советуют при работе за компьютером делать 20-секундный перерыв каждые 20 минут. Также для снятия напряжения с глаз рекомендуется каждые 20 минут смотреть вдаль на 6 м, например на дерево за окном. Для укрепления глазных мышц можно прикрепить к окну небольшую цветную метку и попросить ребенка, отодвинувшись от окна на 30–35 см, в течение пяти минут переводить взгляд обоих глаз с метки на какой-нибудь удаленный объект за окном.

Ранее врач Елена Малышева посоветовала больше пить для профилактики синдрома «сухого глаза». По словам специалиста, если жидкости в организме недостаточно для смачивания глаз, можно использовать специальные капли.