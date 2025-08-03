Одну категорию россиян лишат права на обладание оружием

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03 августа 2025 в 13:21

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ФССП ограничит выдачу лицензий на оружие людям с долгами

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов планирует ограничить выдачу лицензий на оружие людям с долгами, сообщила замдиректора ФССП Елена Захаркина в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». По ее словам, которые приводит ТАСС, обладатели разрешения на оружие должны быть честны перед законом.

Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение о ношении личного оружия, даже если оно охотничье, — отметила она.

Ранее политолог Иван Скориков выразил мнение, что необходимо ввести ценз на выдачу лицензий на владение оружием мигрантам и новым гражданам России. При этом, по его словам, можно сделать исключение для участников СВО.

В 2023 году лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений в России, запретили выдачу лицензии на приобретение оружия. Кроме того, закон ограничил выдачу лицензий людям, освобожденным от уголовной ответственности судом с назначением судебного штрафа или иными основаниями, не предоставляющими право на реабилитацию в течение двух лет после вступления в законную силу решения суда.

ФССП
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