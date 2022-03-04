«Одноклассники» расскажут о восьми предметах, изменивших жизнь женщин

Социальная сеть «Одноклассники» к Международному женскому дню 8 Марта подготовила образовательный проект «Музей женской солидарности». Историки Анна Сидоревич и Ольга Шнырова расскажут о восьми предметах, которые изменили жизнь женщин во всём мире, сообщает пресс-служба соцсети.

«Музей женской солидарности» — это мультимедийный образовательный проект, который посвящён истории борьбы женщин за гендерное равенство. На специальном сайте представлены восемь символических предметов, при клике на которые пользователь увидит краткую историческую справку с тематическими фото и видео, — говорится в сообщении.

Так, например, пользователи «Одноклассников» узнают, почему благодаря появлению велосипеда девушки обрели возможность носить удобные брюки и самостоятельно отправляться в путешествия. Историки также рассказали и о других предметах, значимых в истории развития феминизма. К ним относится ключ, теннисная ракетка, академическая шапочка, белое платье, кукла, лётные очки и губная помада.

Ранее эксперт интернет-магазина Shopping Live Ольга Денега заявила, что гидрогелевые патчи, массажные расчёски и эмульсия для волос могут стать отличным подарком для девушки на 8 Марта. Она считает, что косметика будет хорошим подарком, так как все девушки стремятся хорошо выглядеть.