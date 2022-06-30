«Одноклассники» представили новый формат видеоподарков со знаменитостями

Пользователи «Одноклассников» теперь смогут поздравлять друг друга при помощи нового формата видеороликов от звезд. Это поможет пользователям разнообразить коммуникацию, а знаменитостям встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов, сообщает пресс-служба соцсети.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Для того чтобы пользователи могли еще ярче выражать свои эмоции и делиться ими с близкими, ОК запустили новый формат виртуальных подарков с видео и звуком. Специально для нового формата подарков ОК записали видео с известными музыкантами, актёрами и телеведущими, которые делают комплименты, желают хорошего дня и поздравляют с праздниками, — гласит сообщение.

Например, пользователи соцсети смогут получить видеопоздравление от Филиппа Киркорова, Анны Asti, Вани Дмитриенко, Нейромонаха Феофана, Бьянки, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и многих других музыкантов, актеров и представителей творческой сферы. Пожелать друзьям и знакомым всего наилучшего пользователи «Одноклассников» смогут также при помощи фраз султана Сулеймана и его жены Хюррем — героев популярного турецкого сериала «Великолепный век».

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Ранее «Одноклассники» запустили специальную летнюю программу, которая призвана поддержать активных авторов. Участники смогут получить от 30 тысяч просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков.