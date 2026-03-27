27 марта 2026 в 11:00

«Одноклассники» покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026

«Одноклассники» совместно со спортивным порталом «Чемпионат» проведут трансляции Турнира претендентов и Турнира претенденток по шахматам 2026 года. Все 14 туров с профессиональными комментариями международных гроссмейстеров будут доступны пользователям с 29 марта по 15 апреля.

Фаворита с ходу назвать трудно: рейтинг‑фаворит Хикару Накамура в последнее время играл в энергосберегающем режиме, а суперопытные Фабиано Каруана и Аниш Гири будут пытаться прорваться к матчу. При этом молодые и непредсказуемые участники тоже способны преподнести сюрпризы. Жаль, что в этом году пропускает претендентский этап лидер российских шахмат Ян Непомнящий, но кто знает — может быть, заглянет к нам на трансляцию, — рассказала международный гроссмейстер Мария Фоминых.

Соревнования будут организованы в формате двухэтапного турнира с участием восьми команд. Финалистам предстоит сыграть с действующими чемпионами мира.

Женский и мужской этапы будут проходить одновременно. В этом году Россию будут представлять гроссмейстер Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира по шахматам, трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин, трехкратная чемпионка России по шахматам среди женщин Александра Горячкина. Девушки начнут турнир с партии друг против друга.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам. Победители получат кубки и медали из авиационного титана.

