Артем Казанцев, устроивший бойню в школе № 88 в Ижевске, был скромным человеком, никогда не привлекавшим к себе внимание, рассказала в беседе с NEWS.ru девушка, учившаяся с душегубом в параллельном классе. Она подчеркнула, что Казанцев не был одиночкой, в классе у него были друзья. Следствие ранее выяснило, что стрелок был 1988 года рождения и раньше учился в этой школе.
Собеседница подчеркнула, что убийца расправился с учителями, которые когда-то у них преподавали.
Казанцев учился в параллельном классе «В». Был скромным, не привлекал внимание. Дружил с моими одноклассниками с детского сада. Среди убитых его руками учителя, которые учили меня и моих друзей. Я их прекрасно помню, — рассказала она.
26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. Казанцев в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
После нападения Казанцев покончил с собой. При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!».