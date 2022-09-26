Знакомая ижевского стрелка рассказала, каким он был Учившаяся с ижевским стрелком в параллельном классе девушка назвала его скромным человеком

Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya/Global Look Press

Артем Казанцев, устроивший бойню в школе № 88 в Ижевске, был скромным человеком, никогда не привлекавшим к себе внимание, рассказала в беседе с NEWS.ru девушка, учившаяся с душегубом в параллельном классе. Она подчеркнула, что Казанцев не был одиночкой, в классе у него были друзья. Следствие ранее выяснило, что стрелок был 1988 года рождения и раньше учился в этой школе.

Собеседница подчеркнула, что убийца расправился с учителями, которые когда-то у них преподавали.

Казанцев учился в параллельном классе «В». Был скромным, не привлекал внимание. Дружил с моими одноклассниками с детского сада. Среди убитых его руками учителя, которые учили меня и моих друзей. Я их прекрасно помню, — рассказала она.

26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. Казанцев в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

После нападения Казанцев покончил с собой. При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!».