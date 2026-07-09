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09 июля 2026 в 11:09

Одна ошибка может испортить весь урожай: когда чеснок уже пора убирать с грядки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слишком ранняя или поздняя уборка чеснока может свести все старания на нет. Чтобы головки были крупными, плотными и хорошо хранились, важно вовремя заметить признаки их зрелости.

Если стрелка выпрямилась, а оболочка на бульбочках начала трескаться, чеснок уже можно выкапывать. Когда стрелки были удалены заранее, ориентируйтесь на ботву: нижние четыре-пять листьев должны пожелтеть и лечь, а верхние — оставаться зелеными. Еще один надежный признак — сухие верхние чешуи, характерные для сорта. Для полной уверенности слегка разрыхлите землю: если головка легко выходит из почвы, урожай готов к уборке.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и теперь определяет время уборки без ошибок. После выкапывания она советует просушить чеснок несколько дней под навесом с хорошей вентиляцией — так он будет храниться гораздо дольше.

Ранее сообщалось, что кабачки способны плодоносить намного лучше, если вовремя уделить внимание их листьям. Многие дачники пропускают этот простой прием, хотя он помогает кустам направить силы не на зелень, а на формирование крупных и здоровых плодов.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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