Одна картошка и плавленый сырок. Вместо бутербродов делаю тягучие сырные лепешки — хрустящие снаружи, нежные внутри

Эти лепешки — настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то быстрое, сытное и невероятно вкусное. Они идеально заменяют привычные бутерброды, превращаясь в горячее самостоятельное блюдо. Сочетание хрустящей картофельной корочки и тающей, тягучей сырной сердцевины создает идеальный контраст текстур, а готовятся они буквально на скорую руку из минимума продуктов.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупная картофелина (250–300 г), 1 плавленый сырок (100 г), 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок через марлю — это сделает лепешки более хрустящими. Плавленый сырок разомните вилкой или натрите на терке. В миске смешайте тертый картофель, сыр, яйцо, муку, соль и перец до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие лепешки, и слегка прижимайте их лопаткой. Обжаривайте с обеих сторон по 3–4 минуты до золотисто-коричневой аппетитной корочки. Подавайте горячими, можно дополнить сметаной или чесночным соусом.

